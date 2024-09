Fiorentina sale la febbre da derby La Fiesole | Tutti a Empoli in motorino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 - L’appuntamento è fissato per le 15.30 di domenica 29 settembre al parcheggio della Coop di Ponte a Greve. E’ lì che gran parte dei tifosi viola diretti aper ildell’area metropolitana (in programma domenica alle 18) darà vita ancora una volta alla “motorinata”, la trasferta in scooter già fatta per due volte in passato, organizzata dalla Curva. La breve distanza tra Firenze ed(30 chilometri) e il momento positivo delle due squadre (viola finalmente vincenti e trascinati da Gudmundsson, azzurri squadra rivelazione di questo avvio di stagione) hanno stimolato il ripetersi di questa “motorinata” che da Ponte a Greve (scortata dalla Polizia) imboccherà la Fi-P-Li per poi raggiungere il “Castellani”. Un esodo in scooter già organizzato in occasione di altre trasferte viola a