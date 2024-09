Finale di Champions League 2027 a Milano | arriva la clamorosa esclusione il motivo della decisione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Chi si aspettava un ritornodi, 11 anni dopo la2016 disputata fra Real Madrid e Atletico Madrid, magari anche con un’italiana protagonista, dovrà attendere ancora. Ladinon si giocherà a: la sede di San Siro è stata esclusa. La procedura sarà riaperta e ladovrebbere nel giugno del 2025. Lo ha annunciato la UEFA in una nota: “poiché il Comune dinon poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodoUEFA, è stato deciso di non assegnare lae di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con unaattesa per maggio/giugno 2025“.