Filippo Turetta Non so perché l’ho fatto non avrei mai voluto succedesse

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 24 settembre 2024) Fu in una sera di metà Novembre che, fidanzato di Giulia Cecchettin, venne arrestato dalla Polizia tedesca mentre percorreva l’Autostrada A9. Fu in quel esatto istante che la sua vita cambiò radicalmente. In attesa di estradizione, venne mandato nel carcere di Halle con l’accusa di aver ucciso colei di cui si professava innamorato. L'articolo, “Non so, nonmai.”