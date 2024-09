Festa di San Michele Arcangelo ad Aprilia

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Torna anche ad, non senza difficoltà visto il commissariamento del Comune in attesa di elezioni, lapatronale di San.Dal 27 al 29 settembre il cuore dicelebrerà il santo patrono con una serie di iniziative religiose e intrattenimento per grandi e