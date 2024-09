Esonda torrente nel Pisano 2 dispersi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 9.15 Una turista straniera e il nipotino di mesi risultanoa Montecatini Val di Cecina, nel, dopo l'zione delSterza. I genitori del bimbo e il nonno sono riusciti a salire sul tetto della casa in cui si trovavano e sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco. La Toscana è tra le regioni più colpite dall'ondata di maltempo: ieri allagamenti anche nel Livornese e allerta gialla per oggi, come in altre 9 regioni.