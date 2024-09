Erba si scontra in moto con due macchine | centauro trentenne in fin di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Como), 24 settembre 2024 – Uno schianto terribile nel buio ormai sceso alle otto e mezza di sera. L’impatto, all’altezza di una curva, prima contro un veicolo che proveniva dalla carreggiata opposta, poi lo scontro frontale con una seconda auto che seguiva subito dopo, che lo ha sbalzato sulla carreggiata. Un volo di diversi metri sull’asfalto. È la dinamica del grave incidente avvenuto in viale Brianza aquesta sera, vittima un giovane di trent’anni. Ilstava viaggiando in direzione di Como quando arrivato a una curva, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata opposta poco prima dell’incrocio dove si svolta per proseguire in direzione di Albavilla e Canzo. Quando sono arrivati i soccorsi – oltre a vigili del fuoco e carabinieri, ambulanza e automedica – il ragazzo era in condizioni gravissime ma ancora vigile.