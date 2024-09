Enrico Iannaccone | Intervista su Riverbero e il Cinema Indipendente

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024), regista poliedrico, è stato ospite del podcastStories per discutere del suo nuovo lungometraggio “”. Il regista, vincitore del David di Donatello nel 2013 con un cortometraggio, ha parlato del suo approccio ale del percorso che lo ha portato a realizzare il suo terzo film. IldiConesplora ilin modo innovativo. Il regista ha scelto una produzione collettiva, in cui la sua troupe ha contribuito non solo artisticamente, ma anche economicamente, mettendo a disposizione il proprio lavoro. Questa modalità di produzione permette a tutti i partecipanti di condividere gli introiti del film, creando un modello di collaborazione che sfida le logiche tradizionali delle majortografiche.