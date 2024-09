Empoli BRILLA Colombo Riscatto vicino? Ecco QUANTO VALE l’ex Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 settembre 2024) In casala STELLA ex: tre goal, azzurri in alto sognando l’Europa e unche potrebbe esserci. LE ULTIME Il grande inizio dell’vede tantissimi protagonisti mettersi in luce: soprattutto un giocatore in particolare. Stiamo parlando ovviamente dell’azienda attaccante del, già a quota 3 goal con i toscani.