Elezioni regionali Democrazia sovrana popolare lancia da Perugia la candidatura di Marco Rizzo

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Al’Assemblea generale “Dall’Umbria, cuore per l’Italia” di. L'evento è in programma sabato 28 settembre. L’iniziativa si svolgerà dalle 10.30, a, presso l’Hotel Giò e sarà l'occaisone per la presentazione del programma politico di