È stato riaperto il bando della Regione | Nidi Gratis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Comune di Follonica ricorda che èil" con cui lagarantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia. Le famiglie interessate potranno presentare le domande dalle 9 del 14 alle 18 del 28 ottobre, esclusivamente mediante applicativo regionale (accesso tramite Spid, Cie, Cns). Il link all’applicativo sarà reso disponibile all’indirizzo www..toscana.it/nella sezione "Guida per le famiglie".