È morto il tenore Renato Cazzaniga | il saluto della città e della politica

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Una vita sui più importanti palcoscenici del mondo, diretto dai più grandi maestri. Adesso la Brianza, ma non solo, piangono la morte di, uno dei più importanti tenori non solo in Italia. La prestigiosa carriera, 81 anni, èsabato 21 settembre. Classe 1943