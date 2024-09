Dove torna a colpire il maltempo Sottocorona | La zona nel mirino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) La perturbazione che ha interessato parte del nord e del centro è passata, lasciando qualche traccia al sud, ma da ovest sono in arrivo altre nuvole. Paoloha fornito le sue previsioni meteo per i prossimi giorni nel corso della puntata di martedì 24 settembre di Omnibus, su La7. Oggi resta aria un po' instabile soprattutto al nordest e sull'alta Lombardia: in queste regioni sono possibili fenomeni anche intensi. Sul resto del nord e al centro solo qualche debole pioggia. Una giornata tranquilla dal punto di vista delle precipitazioni, anche il sud. Diverso il discorso per mercoledì 25 settembre, quando si prepara di nuovo una situazione di, anche se "forte solo su un unicanel", spiega, ossia "l'alta Toscana e l'Appennino Tosco Emiliano, e poi in parte su alcune zone tra Toscana e Lazio".