Dossier un pozzo senza fondo | Cantone deposita altri accessi abusivi

(Di martedì 24 settembre 2024) È stata rinviata al prossimo 12 novembre l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Perugia nell'ambito dell'inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugliai sistemi informatici in uso alle forze dell'ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia. Nell'udienza di questa mattina durata meno di un'ora, la procura, con il procuratore capo Raffaelepresente in aula, hato nuovi atti, una serie di documenti relativi a ulteriori indagini in particolare su numerosi nuovieffettuati, secondo l'accusa, dal tenente Pasquale Striano e un approfondimento sulla posizione dell'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati che riguarda, a quanto si apprende, il profilo del pericolo di inquinamento probatorio.