Dietro allo stop del negoziato sul nuovo Trattato Pandemico i giochi d’interesse che muovono l’Oms

(Di martedì 24 settembre 2024) ‘Lo dice’. Nei lunghi mesi di panico causati dalla diffusione a livello mondiale del virus Sars-Cov 2 , questa frase è diventata a poco a poco un vero e proprio mantra. E ad oggi, nonostante l’organismo internazionale sia stato coinvolto in numerosi contenzioni e scelte discutibili proprio durante i lunghi mesi della pandemia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Wto) continua ad essere proposto dal ‘mainstream‘ come il faro per la salute globale. Una fiducia ben riposta? Per coloro che credono che sanità significhi mettere al primo posto la salute e poi gli interessi economici, sicuramente no. Chi decide nelDel vero volto delnon si sente del resto parlare quasi mai, anche perché i suoi veri padroni vantano, come vedremo tra poco, una ricchezza e una capacità di influenza in grado di condizionare qualsiasi tema del dibattito mondiale sul tema salute.