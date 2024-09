Di Fenza a festa di figlia di Simeoli è polemica | Incensurata era solo una festa di compleanno

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ stata pubblicata stamane su Il Mattino la notizia della partecipazione del consigliere regionale Pasquale Dialladi Lauradi Antonio condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Gli scatti della sua partecipazione al party disono divenuti notizia e commentati anche da colleghi in consiglio regionale. L’esponente di Azione L'articolo Dididi, è: “, eraunadi” Teleclubitalia.