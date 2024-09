Derby | nuovo vertice sulla sicurezza biglietti ancora disponibili

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Oggi, martedì 24 settembre 2024, alla vigilia delGenoa-Sampdoria, valido per i sedicesimi di Coppa Italia, è in programma una nuova riunione del comitato per l'ordine e lapubblica per definire gli ultimi accorgimenti in vista della partita.Genoa-Sampdoria: in otto saltano il