Da Lanciano a Pescara per prendere una boccata d' ossigeno arrestato per evasione

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Un uomo di 38 anni diè stato fermato ementre passeggiava per le vie dicon l'accusa didagli arresti domiciliari.Il 38enne si sarebbe trovato nel capoluogo adriatico per "volevaunad'aria".Nel corso della notte, i militari del Nor –