Creare un ambiente positivo in classe

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono quattro i progetti italiani tra i vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2024 Eita (European Innovation Teaching Award). A vedersi attribuiti il riconoscimento nella sezione per la scuola dell’infanzia l’IC Columbro di Tocco Caudio in provincia di Benevento; nella sezione dedicata alla scuola primaria promosso il progetto Benessere a scuola dell’ufficio scolastico regionale della Toscana; va al liceo romano Amaldi a Tor Bella Monaca il premio per il miglior progetto educativo nelle scuole secondarie di secondo grado col progetto Teami, training emotional intelligent and acceptant mindsets for inclusion, e all’Istituto Superiore Lorenzo Gigli di Rovato, Brescia, per gli istituti professionali con See Meet Erasmus. Sono stati premiati 96 progetti Erasmus+ in oltre 30 paesi, all’interno e al di fuori dell’Ue.