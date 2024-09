Coppa Italia | riflettori sul derby ligure e Napoli-Palermo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 settembre 2024) Il calcio in chiaro, Nazionale a parte, è sinonimo di, competizione che Mediaset tramette interamente in esclusiva (e così sarà fino al 2027) in TV, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e il sito di Sport Mediaset. Laentra nella fase dei sedicesima di finale, l’ultima prima dell’ingresso in tabellone delle Big della Serie A. Calendario sedicesimi2024/2025: 8 partite in diretta su1 e 20 Martedì 24 settembre Lecce-Sassuolo: ore 16, diretta 20 (telecronaca Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi)Cagliari-Cremonese: ore 18.30, diretta 20 (tc Riccardo Trevisani e Massimo Paganin)Torino-Empoli: ore 21, diretta1 (tc Massimo Callegari e Roberto Cravero) Mercoledì 25 settembre Pisa-Cesena: ore 16, diretta 20 (tc Federico Mastria e Giancarlo Camolese)Udinese-Salernitana: ore 18.