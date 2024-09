Coppa Italia Dionisi guida il Palermo verso il Maradona | Non sarà una gita col Napoli ce la giochiamo

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) “Vogliamo fare bella figura, sappiamo di essere sfavoriti ma nel calcio non si parte mai sconfitti: vogliamo giocarcela, non andremo in”. Alessioparla così a due giorni dal match dicontro ildi Antonio Conte: in palio, al, il passaggio agli