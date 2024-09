Consegnate le offerte al convento di Gaggiola in memoria di Graziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) A un mese dalla scomparsa del presidente Vittorio, Confcommercio La Spezia e la famiglia lo hanno ricordato predisponendo opere di bene al Santuario di Sant’Antonio e all’ordine minore dei Frati di. La scorsa settimana è avvenuta la consegna, alla presenza dei vertici dell’ente, il presidente interinale Sergio Camaiora e il direttore Roberto Martini, i membri della giunta, la moglie di Vittorio, Monica Borsetti, e il padre guardiano Fra Almiro Modenesi. "In queste settimane ho sentito quanto Vittorio fosse apprezzato – commenta Borsetti – come membro di Confcommercio, ma soprattutto come uomo e come amico". Fra Modenesi ha aggiunto: "La generosità di Vittorio andrà a favore delle persone in difficoltà ".