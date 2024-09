Confindustria Orsini avverte | Con le polizze si rischia la desertificazione industriale

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 24 settembre 2024) "Potrebbe accadere che nei territori dove ci sono problemi gli industriali non investano più" ha dichiarato, sottolineando che il decreto legislativo che dal primo gennaio 2025 imporrebbe alle industrie di stipulareassicurative contro i danni del maltempo, potrebbe trasformarsi in un grave problema economico per l'Italia L'articolo: “Con lesila” proviene da Il Difforme.