Commenti offensivi di un brindisino nei confronti di Michela Murgia | non fu diffamazione

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di martedì 24 settembre 2024) La vicenda qui raccontata risale al 2019 e si è svolta su un noto social network. Poi, come a volte accade, si è trasposta nella vita reale, in un'aula di tribunale per la precisione. Un uomo di Cellino San Marco ha vinto una causa civile intentata all'epoca dalla compianta scrittrice