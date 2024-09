Com’è morta davvero devo chiarire Paola Marella il marito Nico svela la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Dome, ildi, ha pubblicato un post perla causa della scomparsa della moglie, architetto e personaggio televisivo, star del canale Real Time, che sabato sera si è spenta all’età di 61 anni. La conduttrice milanese da tempo lottava contro un cancro.era diventata famosa in televisione grazie a diversi programmi di successo andati in onda sul canale Real Time, come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente ed era dei volti più amati del canale televisivo, che appresa la notizia della sua scomparsa l’ha voluta ricordare con un post su Instagram: “Cara, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!”. Lei stessa venne operata nel 2011 e volle raccontare la sua esperienza per le altre donne, per infondere coraggio.