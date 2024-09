Cocchi agente | L’Inter ci crede molto! Già pronto per professionisti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Enzo Raiola,di Matteo, spiega le intenzioni delsul giovanissimo della Primavera. Il procuratore, poi, fa buona pubblicità al suo assistito, giudicandolo giàper il grande salto. AFFERMAZIONE – Matteoè uno dei gioielli della Primavera deldi Andrea Zanchetta. Il terzino classe 2007 si è affermato lo scorso anno al comando di Cristian Chivu e adesso continua a distinguersi, proponendo ottime prestazioni sul campo. Negli scorsi mesi il difensore ha partecipato alla preparazione estiva del, venendo chiamato in causa di Simone Inzaghi nell’amichevole contro la Pergolettese. Anche il quel casosi è messo in mostra, con un’ottima performance e un assist per il gol del 2-0. PROSPETTIVE – Sulle colonne di TuttoSport, Enzo Raiola,di Matteo, viene intervistato dal collega Simone Togna.