Civitavecchia continuano gli interventi sulla segnaletica per strade più sicure

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024-glidiorizzontale e verticale nel territorio comunale ad opera del personale di CSP srl per la messa inzza delle. In particolare, si è provveduto al rifacimento degli attraversamenti pedonali e delle linee di arresto agli incroci ed al ripristino dei segnali di stop.in Via Leopoli, in Via degli Agricoltori e in Via Don Morosini.