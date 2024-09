Cittadinanza Tajani Non può essere oggetto di giochini parlamentari

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non dobbiamo considerare laitaliana come qualcosa che si acquista con 300 euro: presenteremo una nostra proposta di legge, i nostri gruppisi riuniranno nei prossimi giorni per discuterla e poi la presenteremo in Parlamento. Non ci prestiamo a operazioni politiche sfruttando il tema della, non votiamo emendamenti a sorpresa e non votiamo soluzioni presentate qua e là per cercare di dividere la maggioranza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, incontrando i giornalisti a New York. (video di Stefano Vaccara) xo9/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo