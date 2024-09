Cittadinanza | Meloni ‘legge italiana ottima non vedo necessità di una nuova'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - "La proposta di Fi sullanon la conosco, per quel che riguarda la proposta sulla quale sono state raccolte le 500mila firme, e che propone di dimezzare i tempi per l'ottenimento della, io penso che il termine dei 10 anni sia un termine congruo, penso che l'Italia abbia unalegge sullae questo è dimostrato dal fatto che siamo tra le nazioni europee che concede il maggior numero di, dunque non ne ravla. Poi, se c'è un referendum quella è democrazia e decidono gli italiani, io ho sempre grande rispetto di quel che decidono gli italiani" . Così la premier Giorgia, in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell'Unga.