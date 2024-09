Cina | ridurra’ tassi ipotecari su mutui gia’ esistenti per abitazioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) Pechino, 24 set – (Xinhua) – Lasuiper lea un livello simile a quello deidi nuova emissione, ha dichiarato oggi Pan Gongsheng, governatore della Banca popolare cinese. La riduzione media deiper idovrebbe essere di circa 0,5 punti percentuali, ha dichiarato Pan in una conferenza stampa. Il coefficiente minimo di acconto per le prime e le seconde case sara’ unificato, e quello per le seconde case sara’ ridotto dal 25% al 15% a livello nazionale, ha dichiarato Pan. (Xin) Agenzia Xinhua