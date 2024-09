Chiuse le indagini per spaccio Simone Gresti subito a processo

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) JESI - La Procura di Ancona ha chiesto il giudizio immediato per, il 46enne di Moie accusato della scomparsa e della morte della ex fidanzata Andreea Rabciuc. Andrà asolo per l’accusa didi droga. Andreea 27 anni, era la giovane di origine romena che abitava a Jesi