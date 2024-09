Chissà chi è? | Amadeus sul Nove con il programma fotocopia de I soliti ignoti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 24 settembre 2024) Possiamo confermarvi che abbiamo visto unperché per “chi è?” non c’è bisogno di indizi, foto di fronte e di profilo e neanche del binocolone, è sempre “I”, è sempre, e pure l’orario è quello, cambia solo il canale che, come è noto è il. Dopo vari mesi di attese, però, l ’esordio dinon è stato particolarmente rilevante,