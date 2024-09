Chi era Paola Tantulli storica editrice della Biblioteca dell' Immagine

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di martedì 24 settembre 2024) L'intera editoria in lutto per la scomparsa58enne. Originaria di CasarsaDelizia, dopo essersi laureata in Lettere all'Università di Udine è entrata a far parte del gruppo editoriale fondato nel 1985 da Massimiliano