Chi è Cooper Koch di Monsters apertamente Gay | Discriminato ma ho la pelle dura

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 24 settembre 2024), noto al grande pubblico per il suo ruolo in “: The Lyle and Erik Menendez Story”, ha in realtà una carriera avviata come modello e negli ultimi anni si è distinto come attore in film come They/Them e Swallowed. In una recente intervista, l’attore ha parlato delle difficoltà incontrate a Hollywood come uomo