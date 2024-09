Che cosa chiede Zelensky agli alleati oltre alla solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) È in posti come questi che puoi davvero sentire che la democrazia avrà il sopravvento, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, dentrofabbrica di Scranton, in Pennsylvania, Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti