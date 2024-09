Centro Sai di via Del Santuario Ritardi negli stipendi e mancanza di manutenzione | la denuncia di Blasioli e Di Stefano

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 24 settembre 2024) Dipendenti senzao da mesi a causa del corto circuito in atto tra Comune di Pescara e Asp, l’Azienda pubblica di servizi alla persona che gestisce ilSai di via dele ospita venti minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione