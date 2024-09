Centocelle TTS Street Food

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) La carovana del TTS, evento di "cibo da strada" itinerante che raggiunge periodicamente vari quartieri della Capitale, questa volta fa tappa a. L'appuntamento è dal 27 al 29 settembre in piazza dei Mirti, fino ad arrivare a via degli Aceri.La via sarà tutta chiusa al