C' è un allarme nucleare | il messaggio che vi arriverà ma che non vi deve spaventare

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Se giovedì 26 settembre il vostro cellulare squillerà in modo strano annunciandovi un, non preoccupatevi: si tratta, infatti, di una nuova esercitazione del sistema informativo It-Alert.“L’obiettivo è di testare la diffusione dei messaggi per l’informazione alla popolazione