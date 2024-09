‘C’è ancora domani’ non va agli Oscar | perché il film di Paola Cortellesi non era candidabile

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – L'Italia ha selezionato ilche lo rappresenterà nella corsa per gli2025 e in tantisi chiedonola scelta sia ricaduta su 'Vermiglio' e non su 'C'èdomani', visto il grande successo avuto nel corso dell'anno. Esordio alla regia di, ilha vinto sei David