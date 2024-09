Casertana-Taranto il piano traffico per i tifosi

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di martedì 24 settembre 2024) In occasione dell’incontro di calcio tra, valevole per il campionato di serie C e in programma stasera (24 settembre( alle ore 20,45 allo Stadio “Pinto”, sono state disposte delle modifiche alla viabilità, a tutela delle condizioni di ordine pubblico. Ciò va a recepire quanto