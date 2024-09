Canzoni per le feste Il nuovo album di Vinicio Capossela

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Non esattamente un disco natalizio. Un disco per la festa. Per le sue euforie e per le sue malinconie": cosìpresenta Sciustenn.1965, ilin uscita venerdì 25 ottobre per Warner Music Italy. Prodotto per La Cupa dae Alessandro ‘’Asso’’ Stefana, registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore, il progetto racchiude quindicitra inediti, riscritture, rivisitazioni di standard per le, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali come Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney e Vincenzo Vasi. Il disco sarà presentato in Italia e in Europa in un tour dal titolo Conciati per le