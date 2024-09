Cambio di stagione rischi sottovalutati per salute | cosa succede quando temperatura si abbassa velocemente

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – La fine dell'estate porta con sé i primi malanni stagionali come raffreddore, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari. "È frequente attribuire questi disturbi all'influenza, – dichiara all'Adnkronosl'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata – per quanto dell'influenza ancora non sia certamente il tempo".