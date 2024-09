Caccia al potere locale | chi sono le nuove leve della politica bresciana

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di martedì 24 settembre 2024)quattro in consiglio comunale a Brescia, nessuno in giunta, e 17 seduti sullo scranno da primo cittadino nel restoprovincia: è la carica dei politici under 35, in gran parte eletti nel corso dell'ultima tornata elettorale quando, ricordiamo, ben 144 Comuni nostrani erano stati