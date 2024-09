Busto Arsizio cane salvato dai vigili del fuoco in via Bellotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Questa mattina ideldel Distaccamento di-Gallarate sono intervenuti in viaper salvare unrimasto da solo in casa in seguito a un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) a cui è stata sottoposta ieri la proprietaria. Entrati dalla finestra utilizzando una scala, gli operatori hanno liberato ilconsegnandolo al fratello della padrona.