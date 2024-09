Brett Favre | Ho il morbo di Parkinson l’annuncio choc della star Nfl

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) L'ex quarterback: "In carriera forse migliaia di commozioni cerebrali, è spaventoso" "Ho ildi"., 54 anni, è stato uno dei più grandi quarterbackstoriaNFL. Con la maglia dei Green Bay Packers ha vinto un Super Bowl e per 3 anni è stato MVPlega. In un'audizione al