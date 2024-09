Brambilla in bilico Carillo carica l' ambiente | Il gruppo è con il mister Dobbiamo reagire da uomini

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Il suo ingresso in campo al 40' del secondo tempo ai fini statistici (e nell'economia della partita) non è contato molto. Ma ha avuto un gran valore per il futuro della squadra e soprattutto per il diretto interessato. Luigiha riassaporato il gusto di affondare i tacchetti su un manto