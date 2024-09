Borse e occhiaie sotto gli occhi Le soluzioni delle celebrità ma anche i suggerimenti per individuare il cosmetico adatto

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2024) Per Kim Kardashian è una crema ai peptidi, per Jennifer Aniston è un tecno tool ogniha la sua cura cosmetica per combattere. Non è detto, però, che quello che funziona per loro soddisfi tutte le esigenze, perché questi inestetismi possono formarsi per motivi differenti e, per questo, richiedono attenzioni differenti