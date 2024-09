Borsa | Milano sale con Tenaris e Cucinelli giù Prysmian

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)chiude in rialzo una seduta positiva per le Borse europee dove riprendono quota le scommesse su un nuovo taglio dei tassi della Bce ad ottobre mentre le misure di stimolo varate da Pechino lasciano sperare in una ripresa dell'economia cinese. Il Ftse Mib è salito dello 0,6% spinto da lusso, petroliferi, auto e banche, con in testa(+4,3%),(+4,2%) e Iveco (+2,7%). Acquisti anche su Mps (2,2%), Pirelli (+2,1%), Banco Bpm (+1,9%) e Stm (+1,8%), davanti ad Azimut (+1,6%), Stellantis (+1,6%) e Unicredit (+1,4%), in recupero in attesa delle mosse di Commerzbank, che oggi ha riunito i suoi consigli. In controtendenza, invece,(-2,2%), Fineco (-0,8%) e Italgas (-0,6%) in una seduta fiacca per le utilities. Poco mossa, infine, Poste (+0,6%), con il governo al lavoro per la selezione degli advisor del collocamento.