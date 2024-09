Borsa | Asia in rialzo effetto stimoli Cina Shanghai +38%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Borse positive ine Pacifico dopo gliall'economia annunciati dalla banca Popolare Cinese per almeno 800 miliardi di yuan (102,33 miliardi di euro) in liquidità ., ancora aperta, guadagna il 3,8%, Hong Kong il 3,7% e Mumbai cede lo 0,07%, mentre Singapore guadagna lo 0,14% mentre Tokyo ha chiuso con undello 0,57%, Taiwan dello 0,66% e Seul dell'1,14%. In calo Sidney (-0,13%). Positivi i future sull'Europa e sui listini Usa in vista dell'indice Ifo sulla fiducia economica in Germania, della fiducia economica americana e degli indici della Fed di Richmond, seguiti dalle anticipazioni sulle scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo appare in(Wti +1,22% a 71,23 dollari al barile) insieme al gas (+0,74% a 36,48 euro al MWh) per interventi di manutenzione a un impianto in Norvegia. In crescita anche le quotazioni dell'oro (+0,17% a 2.