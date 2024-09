Bonus caro-voli Aricò | I soldi per i rimborsi ci sono

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 24 settembre 2024) "stati firmati stamattina i decreti per iper ilpresentati fino al 31 agosto per circa 3 milioni di euro. Per quanto riguarda le ulteriori risorse, così come già annunciato dal presidente Schifani, nella prossima manovra di assestamento di bilancio verranno stanziati