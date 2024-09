Biglietti per i concerti venduti a prezzi 15 volte più alti | chi sono i vampiri che fanno i soldi alle spalle dei fan

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Non è la prima multa del genere. E non sarà neppure l’ultima. Da anni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stanga regolarmente le società che rivendono idie partite anettamente superiori rispetto a quelli di listino. Il sistema illegale, però, riesce sempre a rigenerarsi, magari cambiando dominio o facendo leva sul ginepraio di indirizzi e sedi operative che spesso porta a un vicolo cieco.